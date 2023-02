Anarchici | Smeriglio scrive a Meloni | ' salvare la vita a Cospito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - “Gentile Presidente, le scrivo perché spero in un suo gesto risoluto e immediato capace dilaad una persona. Alfredosta morendo e lo Stato e il governo dovrebbero, a mio parere, dimostrare forza e lungimiranza". Così l'eurodeputato Massimilianodell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, in una lettera aperta indirizzata a Giorgiapubblicata sul quotidiano Il Manifesto. "Il ministro della Giustizia può disporre il riesame del provvedimento ministeriale sulla base di un'istanza di revoca del decreto applicativo presentata il 13 gennaio, senza attendere la Cassazione. In tal modo - continua- il ministro Nordio può assumersi la responsabilità di revocare il 41 bis. In una democrazia matura lo ...