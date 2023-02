Anarchici | Schlein | ' destra manganella opposizione con metodi squadristi | grave' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo è di una gravità istituzionale inaudita. Un sottosegretario che rivela informazioni sensibili, per stessa ammissione del ministro Nordio, per essere utilizzate da un esponente della maggioranza perre l'. Sonoa cui ci opporremo rivendicando le prerogative dell'". Lo ha detto Ellya radio Immagina aggiungendo: "Delmastro e Donzelli si devono dimettere ed è surreale che la Meloni non si è espressa in questa direzione".