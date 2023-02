Anarchici | Ronzulli Fi | ' lo Stato non cederà a ricatti'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “È grave e assurdo che gliparalizzino città, compiano attentati, minaccino le istituzioni,no loper difendere un terrorista, costringendo la polizia ad intervenire in tenuta da sommossa fra cittadini spaventati. Quanto sta accadendo a Milano è solo l'ultimo atto ostile contro il nostro Paese. Un attacco ispirato da un criminale e realizzato da criminali, che ci auguriamo vengano individuati, arrestati e puniti. Noi non arretreremo di un passo, lonon si piegherà e Cospito resterà al 41bis”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia, sui disordini provocati daglia Milano.

...clima di terrore provocato dagliper ricattare lo Stato, costringendolo a decidere per Cospito un regime carcerario meno duro, non può e non deve restare impunito - osserva Licia......di terrore provocato dagliper ricattare lo Stato, costringendolo a decidere per Cospito un regime carcerario meno duro, non può e non deve restare impunito". Lo afferma Licia, ...

Anarchici: Ronzulli, ‘clima di terrore non resti impunito’ La Ragione

Ilaria Cucchi: "Cospito peggiora di ora in ora". Sotto scorta Ostellari e Delmastro - Bologna, chiuso il corteo sotto il carcere minorile Pratello - Bologna, chiuso il corteo sotto il carcere minorile Pratello RaiNews

Cospito, scontri a Roma: 41 denunciati e un agente ferito | Attacchi a Berlino e Barcellona, Tajani: "Rafforzata la sicurezza nelle sedi delle ambasciate" TGCOM

Caso Cospito, troupe Tg2 aggredita a Milano. Solidarietà da centrodestra e centrosinistra - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Sanremo, massima allerta contro possibili blitz anarchici al Festival dei fiori: 007 al lavoro Secolo d'Italia

Il giornalista Stefano Fumagalli e gli operatori sono stati presi di mira durante un servizio e inseguiti da un gruppo di incappucciati armati di mazze, pietre e petardi che stavano protestando contro ...Coinvolti il giornalista Fumagalli e la troupe: inseguiti da un gruppo di incappucciati armati di mazze, pietre e petardi che stavano protestando ...