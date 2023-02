Anarchici | Richetti | ' silenzio Meloni inaccettabile | Delmastro e Donzelli si dimettano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Adesso si è passato il segno: le parole di, rivolte ai colleghi del Pd, sono oltre l'intimidazione. Come può definirsi un inchino ai mafiosi una visita in carcere svolta all'interno delle piene prerogative dei parlamentari? Se questa destra intende costruire il rapporto con le opposizioni sulla minaccia continua, allora non solo la solidarietà al Pd, ma troverà massima compattezza nel rispedire al mittente questi toni e questi atteggiamenti". Lo dice Matteo, capogruppo di Azione-Iv alla Camera. "La vicendaè giunta al capolinea: non possono rimanere un secondo in più nel posto che ricoprono. Qui non è questione di dinamica parlamentare, gli italiani non possono stare tranquilli se, ai massimi livelli delle istituzioni e in ruoli di quella delicatezza, ...