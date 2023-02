Anarchici | mercoledì 15 alle 16 informativa Governo a Camera su documenti Dap

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) -15 febbraio,16, avrà luogo un'delalla"sull'esito degli approfondimenti prospettati dal ministro della Giustizia nel corso della seduta del primo febbraio scorso", a proposito del carattere e della gestione della documentazione all'origine delle dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, circa i colloqui avuti in carcere da Alfredo Cospito con esponenti della criminalità organizzata. Lo ha annunciato in Aula il vicepresidente dellae presidente di turno dell'Assemblea, Fabio Rampelli.

Minacce di attentato a Bologna Intanto proprio lo scorsoè giunta una telefonata anonima ... Indignazione vs i continui raidtDopo i vari blitzdegli ultimi mesi in città ...... Alfredo Cospito deve restare al 41 bis , ha scritto il magistrato in quel parere che già... ' Fuori non si stanno muovendo solo gli, anche altri Vediamo che succede a Roma'. ...

Cospito e anarchici: dall’attentato annunciato ai cortei. Le cellule convergono su Bologna QUOTIDIANO NAZIONALE

Cospito, gli anarchici annunciano un attentato a Bologna TGCOM

"A Bologna ci sarà un grave attentato" LA NOTIZIA

Cospito. Dopo la minaccia di attentato, pronto corteo a sostegno dell'anarchico in sciopero della fame BolognaToday