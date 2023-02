(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Giorgia, innanzitutto. E il ministro Carlo Nordio. Dopo il nuovo affondo di stamattina di Andrea Delmastro che chiede ai dem di "spiegare l'inchino alla mafia", è stata convocata una riunione d'urgenza (da remoto) dei senatori e dei deputati Pd. E oltre ad insistere sulle dimissioni del sottosegretario e di Giovanni Donzelli, ora i dem incalzano la premier eno il dito contro un silenzio giudicato, ormai, insostenibile. "Continuando a tacere", la premier"mostra di approvare ere questo attacco senza precedenti al principale partito di opposizione, fatto di cui si assumerà tutta la responsabilità politica", mettono nero su bianco i parlamentari dem mentre la riunione è ancora in corso. E viene chiamato in causa anche il Guardasigilli: "Ci aspettiamo un sussulto ...

... nella giornata di venerdì, in piazza Duca d'Aosta, davanti la Centrale, alle 18 (orario di... ANTAGONISTI VERSO MILANO Sono attesi almeno mezzo migliaio di, provenienti da tutta la ...in corteo nel tardo pomeriggio nel centro storico di Genova a sostegno della protesta di ...manifestanti il traffico è stato bloccato e ci sono stati disagi per la viabilità nell'ora di. ...

**Anarchici: il Pd punta Meloni, ‘condivide attacchi Fdi’, dem preparono mosse’** La Ragione

Per gli anarchici Cospito non è un leader, ma diventerà un martire Domani

Cospito: a Genova corteo anarchici contro 41bis Agenzia ANSA

Fazzolari punta il dito contro il Pd: "Sono ambigui su Cospito e incontrano i boss mafiosi" Secolo d'Italia

"Due giorni di anarchia per Cospito": manifestazioni e tensioni Today.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Sale la protezione per i sottosegretari alla Giustizia. Giorni di manifestazione di protesta sul caso Cospito: attenzione oggi sul sit in alle 18 in piazza Duc… ...