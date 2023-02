Anarchici | giudice Salvini | “Sono ‘hacker’ della società | difficili da fermare”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Non una rete, ma gruppi di affinità” capaci di colpire dove vogliono e con continuità con azioni violente ma per fortuna quasi sempre a bassa intensità. Nessuna forma di organizzazione, più sfuggenti rispetto ai gruppi terroristici tradizionali, “informali” appunto. Guido, magistrato da oltre 40 anni a Milano, ha condotto daistruttore le indagini in materia di terrorismo di sinistra (Brigate Rosse, Prima Linea, Autonomia Operaia) e di destra (Nar) nel periodo in cui nascevano le leggi sui pentiti e sui dissociati. Oggi che il movimento anarchico torna a farsi sentire manifestando solidarietà ad Alfredo Cospito, in scioperofame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, le analisi su azioni violente e rivendicazioni spostano indietro la lancetta dell’orologio. “Bisogna dimenticare le ...

... alla luce delle recenti minacce deglisul caso del detenuto Alfredo Cospito. Mentre è in ...costante salute La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa e la...Ieri, la presidente Giovanna Di Rosa e laOrnella Anedda, si sono intrattenute con il detenuto e il difensore e attraverso i medici stanno cercando di mettere in atto ogni misura per tenere ...

Anarchici, giudice Salvini: "Sono 'hacker' della società, difficili da ... Adnkronos

Delmastro e Ostellari sotto scorta, Cospito: "Se peggioro niente alimentazione assistita" - Cospito: Bernardini, "no al 41bis, ma è lui contraddittorio" - Cospito: Bernardini, "no al 41bis, ma è lui contraddittorio" RaiNews

Perché la vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito è diventata così ... LifeGate

Proiettili, molotov e minacce ai giudici: ora gli anarchici alzano il tiro ilGiornale.it

Le minacce choc a Meloni e Crosetto. Così gli anarchici alzano il tiro ilGiornale.it

ha condotto da Giudice istruttore le indagini in materia di terrorismo di sinistra (Brigate Rosse, Prima Linea, Autonomia Operaia) e di destra (Nar) nel periodo in cui nascevano le leggi sui pentiti e ...La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa e la giudice Ornella Anedda sono andate a visitare ieri Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 106 giorni ...