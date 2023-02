Anarchici | corteo a Milano | linee bus e tram deviate

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023), 3 feb. (Adnkronos) - Disagi per la circolazione, a, a causa della manifestazione di solidarietà per Alfredo Cospito. I partecipanti, che sono rimasti per circa un'ora in presidio in piazza Duca d'Aosta, hanno dato vita a une si stanno muovendo nelle vie limitrofe alla Stazione Centrale, causando rallentamenti e deviazioni per diversedi bus e. Atm informa che le1, 5, 60 e 81 potrebbero essere, rallentate o terminare la corsa prima del capolinea. Occorre quindi prestare attenzione agli aggiornamenti e in ogni caso considerare maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito.