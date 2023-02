Anarchici | Conte | ' Meloni ' ha perso le parole' | Donzelli e Delmastro si dimettano' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Poco fa Giorgiaè scappata davanti alle domande dei giornalisti sul casoe sulla irresponsabile diffusione di informazioni riservate su mafia e terrorismo, rinviando al futuro una sua presa di posizione". Così Giuseppesu Fb. "Fra i disastri a ripetizione di questa storia Giorgiaè l'assente ingiustificata. Non pervenuta per l'imbarazzo. “Hole” è una bellissima canzone di Ligabue, ma non può essere la reazione del Presidente del Consiglio di una nazione come l'Italia". "Le diamo un suggerimento: dica ai due 'Fratelli d'Italia'di dimettersi dal Ministero della Giustizia e dal Copasir. È l'unica soluzione. Va percorsa subito. Il ...