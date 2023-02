Amici | ex vincitore del circuito ballo diventa étoile di una famosa compagnia americana!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Che piaccia o meno, la cantera dicontinua a essere un’inarrestabile fucina di giovani stelle. Nel corso degli anni, sono stati tantissimi gli allievi che hanno avuto modo, grazie al talent show di Maria De Filippi, di far conoscere al grande pubblico il loro talento. Basti pensare a Emma o Alessandra Amoroso, ormai star della musica italiana. Manon è “solo” canto. Anche i ballerini sono riusciti a togliersi tante soddisfazioni. Molti ex allievi sonoti famosi a livello internazionale, entrando in note compagnie, come Alessandro Cavallo. Ha raggiunto il successo anche Lauren Celentano, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. E che dire poi di Elena D’Amario? Richiestissima sia in Italia che all’estero. Dopo, la sua carriera è decollata, grazie a un talento innato e a una tecnica ...