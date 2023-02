Alvaro Bautista | prime sensazioni sulla nuova Ducati

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un alloro di campione del mondo da dover difendere dall’assalto di vecchi e nuovi rivali nel Mondiale 2023 della Superbike.è pronto alla sfida più importante della sua carriera motociclistica dopo aver trionfato conAruba Racing nella scorsa annata di SBK. Ma quali sono ledel pilota spagnolo di Borgo Panigalemoto nata dalla tempesta della Nuvola Rossa? Leimpressioni di“Alla fine sono felice. Alla mattina ho iniziato constranemoto. Abbiamo verificato che i settori non erano gli stessi del weekend di gara, perché l’elettronica lavorava in modo differente in tutte le curve. Abbiamo ...

Ad attenderlo in fabbrica, moto di Pecco Bagnaia ea parte, tutto il calore che solo la compagine Ducati sa regalare. Carl e la "sua" 916: che coppia! Quattro titoli iridati condivisi ...Le due serie speciali, realizzate su base Panigale V4 S, sono caratterizzate dalle livree delle moto di Pecco Bagnaia 63 e di19. Ogni esemplare della serie è autografato in originale ...

Superbike e MotoGP a confronto: a Portimao, Alvaro Bautista si avvicina a Pecco Bagnaia Moto.it

Alvaro Bautista, "Sono passati 16 anni dal mio ultimo Casco d'Oro" IL VIDEO - Video Motosprint.it

Superbike Test Portimao: Alvaro Bautista stracciarecord, chi lo ferma più Corse di Moto

Superbike, Alvaro Bautista: "Voglio una Ducati Panigale V4 R più stabile" Corse di Moto

Superbike, Ducati vola nei test a Portimao: Bautista firma il nuovo record Tuttosport

Le due serie speciali, realizzate su base Panigale V4 S, sono caratterizzate dalle livree delle moto di Pecco Bagnaia 63 e di Alvaro Bautista 19. Ogni esemplare della serie è autografato in originale ...Rinaldi batte tutti in 1’39.639 mentre il suo compagno di box Alvaro Bautista è terzo a soli 68 millesimi in sella alla nuova Panigale V4 R che continua a impressionare. 1’39.700 per il sei volte ...