Allerta meteo in Campania | brusco abbassamento delle temperature e venti forti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso diperin sensibile diminuzione con gelate serali e notturne enord-orientali. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale a partire dalle 17 di domani, sabato 4 febbraio alle 9 di lunedì 6 febbraio, ma non è escluso che il trend conprosegua anche nei giorni successivi. In dettaglio, questi i fenomeni rilevanti: –nord-orientali, tendenti ad attenuarsi dalla sera di domenica 5 febbraio. – Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. –in sensibile diminuzione. – Gelate serali e notturne ...

