(Di venerdì 3 febbraio 2023)in tutta. “Nelsta dilagando l’in tutta, ed in particolare nel Mezzogiorno, a seguito della grave situazione di difficolta’ economica in cui versano le famiglie e le piccole imprese. Il sovra indebitamento delle famiglie in, a dicembre 2022, è cresciuto del 216,3%, rispetto allo stesso mese del 2021 e l’è aumentata del 138,2%”. Lo rilevano i dati diffusi a Sanremo a conclusione del convegno “, fisco ed esattorie”, che saranno pubblicati prossimamente su Contribuenti.it Magazine dell’Associazione contribuentini. “Innelsono a rischio d’3.180.000 famiglie e 2.610.000 piccoli imprenditori – ...

... riciclando denaro e attraverso l', impadronendosi di attività commerciali e aziende. Un conto, però, è dare l', un altro avviare la macchina della giustizia e giungere a una conclusione. ...PERUGIA - Un dato anomalo che non può non far riflettere. Soprattutto se si parla di, 'tipico campanello d'dell'infiltrazione mafiosa'. E soprattutto se a metterlo in evidenza è il procuratore generale Sergio Sottani, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Allarme usura in Italia, boom nel 2023: +138,2% - Ildenaro.it Il Denaro

Sedici anni di processo per usura e riciclaggio, prescritti i "reati spia" delle infiltrazioni criminali PerugiaToday

L'Umbria e la paura dell'usura sommersa: «Poche denunce». Il rischio di infiltrazioni mafiose ilmessaggero.it

Codici: l’usura continua a colpire, da Napoli l’ennesimo allarme Ottopagine

The Day Before: il survival si mostra in un lungo video gameplay Everyeye Videogiochi

Così l’associazione Codici in merito agli arresti eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, che hanno posto ai domiciliari con l’accusa ...PERUGIA - Un dato anomalo che non può non far riflettere. Soprattutto se si parla di usura, «tipico campanello d’allarme dell’infiltrazione mafiosa». E soprattutto se a metterlo in evidenza è il ...