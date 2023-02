Alla stazione zoologica Dohrn la tartaruga “Osimhen” | si era impigliata in una rete | ora è salva

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Unaè statata a Salerno grazie all’intervento dei volontari a largo di Maiori. L’esemplare è una Caretta Caretta del peso di 85 kg e lunga 80 cm che era rimastain unada pesca e si divincolava, nel disperato tentativo di liberarsi. I volontari dell’Area marina protetta Punta Campanella, grazie all’avviso di alcuni pescatori locali, sono arrivati poco dopo, ed hanno portato l’animale nel Turtle Point dellaAntondi Portici, nella provincia di Napoli. Il Turtlepoint ha rassicurato che faranno le dovute visite all’esemplare. Per via della sua prestanza fisica laè stata battezzata in onore del numero 9 del Napoli Victor. Di seguito il comunicato della ...