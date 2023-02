Alfa Romeo Tonale - I piloti di Formula 1 guidano la Q4

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In attesa di svelare la nuova monoposto per la stagione 2023, siglata C43, l'F1 Team Stake ha organizzato un ritiro nella sede Sauber Motorsport di Hinwil, dove ititolari Valtteri Bottas e Zhou Guanyu hanno messo anche alla prova la nuovaPlug-in Hybrid Q4, già prenotabile in Italia a partire da 51.600 euro. Alle prese con lo slalom. La nuova versione dellaè la prima plug-in della storia del marchio e con 280 CV e la trazione integrale è anche la più sportiveggiante della serie attuale. Trattandosi di duedi F.1, la prova non poteva che essere estrema: laè stata messa alla frusta in uno slalom dinamico pensato per mettere alla prova la reattività e la maneggevolezza della vettura. Come è noto, la plug-in conta su una ...