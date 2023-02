‘Alcuni Bambini’ | lo sguardo ironico di Sempé racconta l’infanzia

Leggi su funweek

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il 3 febbraio, per 21lettere, arriva in libreria una nuova raccolta di Jean-Jacques, Alcuni Bambini. Un volume che segue la prima uscita della casa editrice – Sincere Amicizie, sempre di– con cui era stata inaugurata la linea dedicata ai fumetti. Tra l’uscita di Sincere Amicizie e quella di Alcuni Bambini, di fatto, è venuto a mancare proprio il celebre fumettista, scomparso a Draguignan nell’agosto del 2022. È l’addio di uno degli sguardi più fini e ironici del mondo dei fumetti, come del resto dimostra questa preziosissima raccolta. LEGGI ANCHE: ‘Sincere Amicizie’, l’amicizia secondo Jean-JacquesIn Alcuni Bambini, i disegni umoristici mostrano lodisul mondo del. Persino nelle situazioni in cui sono ...