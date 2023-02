Alatri «Rideremo con il tuo stesso sorriso» Centinaia di ragazzi in piazza per Thomas mentre le indagini proseguono nel massimo riserbo

AGI - Palloncini bianchi in cielo, uno striscione con scritto 'con il tuo sorriso. Vojo restà co' te sinno' me moro' e in sottofondo un silenzio assordante.si è svegliata sconvolta. In piazza Santa Maria, nel cuore del centro storico del paese, ...AGI - Palloncini bianchi in cielo, uno striscione con scritto 'con il tuo sorriso. Vojo restà co' te sinno' me moro' e in sottofondo un silenzio assordante.si è svegliata sconvolta. In piazza Santa Maria, nel cuore del centro storico del paese, ...

Palloncini bianchi liberati in cielo, magliette e striscioni. Decine di ragazzi e ragazze si sono ritrovati ad Alatri per una manifestazione in memoria di Thomas Bricca, l’amico ucciso in un agguato.Questa mattina in piazza Santa Maria Maggiore ad Alatri tantissimi giovani si sono riuniti per una manifestazione pacifica per il loro amico rimasto vittima di un agguato ...