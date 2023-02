Al via la 46esima edizione di Bologna Arte Fiera | il programma e gli espositori della nuova edizione

... la manifestazione di arte contemporanea e moderna aperta a Bologna per la suaedizione dal ... Velature sovrapposte e raschiatealternano il caos alla quiete, la memoria al presente, in un ...In Aggiornamento: Si terrà sabato e domenica a Roma presso il Rome Mariott Park Hotel (Colonnello Tommaso Masala, 54) laAssemblea Straordinaria per le modifiche allo statuto federale richieste dalle nuove leggi e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Come ...

Al via la 46esima edizione di Arte Fiera Bologna. Tutte le novità Inside Art

Shakira riceve una torta a sorpresa per il suo compleanno, sopra c'è ... Sport Fanpage

Arte Fiera, al via a BolognaFiere la 46.a edizione tra tradizione e nuovo corso Il Sole 24 ORE

Granfondo "Dobbiaco-Cortina": 46esima edizione in scena il 4 e 5 ... MountainBlog

Morto a 46 anni il veterinario Fausto Paganetti. Lo strazio sui social: «Anche lassù sarai magnifico» quotidianodipuglia.it

Arte Fiera 2023, la kermesse dedicata all'arte moderna e contemporanea, si svolge nei padiglioni 25 e 26 della fiera di Bologna dal 3 al 5 febbraio ...La prima fiera dell'anno di arte moderna e contemporanea ritorna sotto la direzione artistica di Simone Menegoi. Ecco tutti gli appuntamenti ...