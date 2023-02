Aiutiamo gli studenti | la cattedra non deve essere un muro

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’ inno alla vita è stato ancora una volta dissacrato dall’ennesimo suicidio di una giovane universitaria che non si “sentiva adeguata”, pare dispiaciuta per i suoi fallimenti universitari. A tale tragedia non si può rimanere inermi soprattutto quando il fenomeno si perpetua da tempo. L'articolo .