“Adele e Sam Smith sono la stessa persona” | la teoria spopola sui social Il cantante britannico la scopre e reagisce così

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Una nuova “incredibile somiglianza” sta conquistando il web. Lui è di Londra, ha 30 anni ed è una delle voci più belle del panorama musicale internazionale. Lei di anni ne ha 34, è di Londra ed è una delle voci più belle del panorama musicale internazionale. Già questo potrebbe bastare per sostenere la (particolare) ipotesi secondo cui sarebbero la. Stiamo parlando di Sam, rispettivamente voci di I’m Not The Only One e Hello (solo per citare alcuni dei loro numerosi successi). Ma da dove nasce questa assurda? A raccontarlo, tra gli altri, è il Mirror. Come sottolineato dalla testata britannica, bisogna tornare al 2018, ovvero quando un utente di Twitter aveva rallentato le note di Hello facendo notare un dettaglio: ovvero che la voce diin slow ...

...e Harry Styles. "Il nervosismo arriva perché ti trovi di fronte non solo ad alcuni dei ...Smith durante il 102.7 KIIS FM's Jingle Ball, 6 dicembre 2019 Le performance attese I performer della ...LIZZO approfondimento Lizzo, la cantante vorrebbe fare una canzone con: "Il mio idolo" Tra ... lo scorso anno l'anteprima su TikTok del brano Unholy diSmith e Kim Petras ha fatto schizzare ...

“Adele e Sam Smith sono la stessa persona”, la teoria spopola sui social Il Fatto Quotidiano

Sam Smith e Adele sono la stessa persona Ecco cosa dice la teoria di TikTok Vanity Fair Italia

Sam Smith incanta con Unholy, la gente pensa sia Adele in Drag Rnbjunk

Harry Styles pronto a esibirsi ai Grammy 2023, ancora in forse Adele ... Whoopsee

VIDEO DELL’ANNO 2022 – TUTTE LE CATEGORIE Spietati

BEST POP SOLO: Harry Styles, Adele and Lizzo are your top three. I say, Adele, “Easy on Me.” BEST POP DUO/GROUP: Sam Smith and Kim Petras have been making the rounds (for “Unholy”) but wouldn’t it be ...Nomination, conduttore, numeri e performance dei Grammy Awards 2023: ecco tutte le novità della più sfavillante serata della musica ...