“Addio amico mio” Cinema italiano e tv in lutto per l’attore | lascia un’eredità di oltre 50 film

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si è spento nella sua Napoli Sergio Solli, della sua cittàaveva tutto: il cuore, il sorriso, il sole e quel velo di profonda malinconia che scorre nelle vene e nei vicoli. A dare la notizia della sua scomparsa, a 78 anni, Bruno Garofalo, scenografo di Eduardo De Filippo: “Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana, undelle origini. Non mi viene voglia di dire altro”. ha scritto sui social. Simbolo dell’epoca d’oro della commedia e della drammaturgia napoletana, è stato scoperto da Eduardo e con lui ha lavorato nell’ultima parte di carriera. Di Eduardo raccontò il primo incontro: “Quando arrivai al cospetto di Eduardo ero un pezzo di ghiaccio: in realtà non pensavo a fare veramente, volevo solo sentirmi dire da lui che ero bravo. Era venerdì sera, lui ...