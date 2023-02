Addio a Sergio Solli | famosi i suoi duetti con Casillo in Così parlò Bellavista

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ci ha lasciato. Classe 1944, originario dei Quartieri Spagnoli, aveva scelto di fare l’attore per hobby, dopo la carriera da parrucchiere iniziata in giovane età. Ma presto quella passione divenne lavoro e riuscì a calcare le scene con un mostro sacro del teatro come Eduardo De Filippo con il quale recitò in molte sue commedie tra cui De Pretore Vincenzo (1976), Gli esami non finiscono mai (1976), Natale in casa Cupiello (1977), Le voci di dentro (1978) e Il sindaco del rione Sanità (1979). Tuttavia, la popolarità la raggiunse con Luciano De Crescenzo, in(1984), Il mistero di(1985), 32 dicembre (1988).con il compagno di scena Benedetto Casilo. L'articolo proviene ...

Il teatro napoletano in lutto per la scomparsa diSolli, 75 anni. Bruno Garofalo, scenografo di Eduardo De Filippo sui social ha scritto: "Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n'è andato un altro pezzo di storia napoletana, un ...... non spedendo la lettera d'che aveva scritto all'ex fidanzato come le aveva richiesto. In un ...2023 Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 2 febbraio 2023 - vedremo che ultimamentenon ...

Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Sergio Solli NapoliToday

Addio a Sergio Solli, lo spazzino in "Così parlò Bellavista" Videoinformazioni

Addio a Sergio Solli, aveva 75 anni ROMA on line

Napoli dice addio a Sergio Solli - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

MUORE DOPO 4 GIORNI DALL'INCIDENTE, ADDIO A SERGIO ... RTTR Radio e TV

NAPOLI – Addio all’attore napoletano Sergio Solli, morto all’età di 75 anni. Ad annunciare la sua scomparsa lo scenografo di Eduardo De Filippo, Bruno Garofalo: “Notizia triste per me e chi lo ...Si è spento all’età di 78 anni l’attore napoletano Sergio Solli. A dare la notizia del suo decesso Bruno Garofalo, che ha condiviso un commovente messaggio in suo ricordo. Sergio Solli era un ...