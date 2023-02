Addio a Paco Rabanne | che cos’è la sua estetica Space Age

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il mondo della moda dicea un altro pilastro: se n’è andato, designer di origine spagnola, conosciuto per la suaAge e profumi best seller, è morto all’età di 88 anni a Portsall, in Francia. La morte di Francisco Rabaneda y Cuervo, vero nome di, è stata confermata da un portavoce del gruppo spagnolo Puig, che controlla l’etichettache ha lasciato due decenni fa. “La Maisondesidera onorare il nostro visionario designer e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni”, si legge sul profilo Instagram della casa di moda. “Tra le figure più fondamentali della moda del 20° secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ...

Paco Rabane fu il primo ad usare la musica durante le sue sfilate, in cui si esibivano modelle dal look stravagante.Era diventato famoso negli anni Sessanta grazie a collezione futuristiche e all'avanguardia. Oggi il suo nome è legato a una linea di profumi best seller ...