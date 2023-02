Addio a Monica Carmen Comegna | lascia una figlia piccola Aveva 43 anni

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La sua carriera nel mondo della recitazione ci racconta di diverse parti in progetti importanti, poco invece si conosce della sua vita privata, infattiera molto riservata tanto da non avere neppure un account sui social. L’attrice è morta improvvisamente a 43, dopo una febbre molto alta che l’portata anche dover essere ricoverata all’ospedale Renzetti di Lanciano. L’attriceuna bambina, il compagno, i genitori, il fratello e la nonna oltre a un grande vuoto tra le persone che l’hanno conosciuta e apprezzata., chi era l’attrice morta a 43Una morte improvvisa e inaspettata:...

commenta È morta a Lanciano (Chieti) a 43 anni l'attriceCarmen Comegna . L'interprete, originaria di Casoli, era stata ricoverata giorni fa all''ospedale Renzetti con la febbre molto alta. Poi il repentino peggioramento e la morte. Lascia una figlia ...Una carriera nel cinema iniziata a Roma tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila quella di Carmen Comegna, nel film drammatico 'Terrarossa' di Giorgio Molteni doveinterpretava ...

Chieti, le viene la febbre alta e muore: addio all'attrice Monica Carmen Comegna TGCOM

Addio all'attrice Monica Carmen Comegna, aveva solo 43 anni ChietiToday

Morta Monica Carmen Comegna, l’attrice stroncata a 43 anni da un malore improvviso Il Fatto Quotidiano

Addio Monica Vitti, indimenticabile in Deserto rosso il Resto del Carlino

L'addio a Dal Pozzo: "Dolore per la comunità" il Resto del Carlino

È una morte che lascia senza parole quella di Monica Carmen Comegna, attrice di 43 anni originaria di Casoli. La donna si è spenta ieri mattina in ospedale a Lanciano dove era… Leggi ...Nel 2003 comparve in Una famiglia per caso e L’altra donna. L’amico e collega della Comegna, Emanuele Garzarella, così la saluta su Facebook: “Addio Monica, ricordo quando debuttasti con la fiction su ...