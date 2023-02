(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –ha concluso con successo la riapertura dell'emissione obbligazionaria in formatoeffettuata il 17 gennaio 2023 (tasso 3,875%, scadenza 24 gennaio 2031) per un importo pari a 200di euro (TAP Issue).L'emissione della TAP Issue ha ricevuto richieste finali pari a oltre 1,5 volte l'ammontare offerto. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e un tasso pari al 3,875%,sono statiti a un prezzo di emissione pari al 100,368% che implica un rendimento pari al 3,820% corrispondente ad un rendimento di 105 punti base sopra il tasso midswap, “consentendo un ulteriore miglioramento dei termini già molto convenientidell'emissione originaria”, spiega, che sottolinea: “La tempestiva esecuzione della Tap Issue ha tratto vantaggio dal movimento dei ...

ha concluso con successo la riapertura dell'emissione obbligazionaria in formato Green effettuata il 17 gennaio 2023 (tasso 3,875%, scadenza 24 gennaio 2031) per un importo pari a 200 milioni di ...In tal senso, si, ad esempio, l'iniziativa dell'Amministrazione, conAto 5 e Sto, che ha portato allo sblocco di ben 1.200 allacci alla rete fognaria e che ha permesso a circa 300 nuove ...

Acea: colloca nuovo green bond da €200 milioni Finanza.com

Energia, Acea colloca green bond da 200 mln euro Energia Oltre

Acea colloca un nuovo green bond da 200 milioni Radio Roma

Acea colloca green bond da 500 mln, richieste in esubero ESGNews.it

Acea, collocato un green bond con scedenza nel 2031 SoldiOnline.it

Acea ha concluso con successo la riapertura dell’emissione obbligazionaria in formato Green effettuata il 17 gennaio 2023 (tasso 3,875%, scadenza 24 genn ...Sorpresa a venti metri di profondità durante gli scavi di un cantiere di bonifica del condotto fognario. Quilici (Parco Archeologico dell’Appia Antica): «La sensazione è che si tratti di un ritrovamen ...