Accusa | false vaccinazioni anti corona virus | indagato dipendente Asl Bat Guardia di finanza

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta hanno identificato undell’Azienda Sanitaria Locale della BAT, il quale, nel corso dell’anno 2021, in piena emergenza sanitaria, si sarebbe autonomamente accreditato la registrazione di due dosi vaccinali, mediante accesso abusivo nel sistema informatico “GIAVA” (Gestione Informatizzata Anagrafe Vaccinali), senza averne fatta alcuna, ottenendo così, indebitamente, il rilascio della Certificazione Verde Covid-19 “green pass”, necessaria, tra l’altro, per poter accedere nei luoghi di lavoro. I militari hanno ricostruito i fatti attraverso l’esame di documentazione anche di tipo informatico, sotto l’egida, dapprima della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e, successivamente, della ...

"Dichiarazioni a dir pocoe in malafede - ha commentato l'assessore - . Ricordo infatti a ... Già in passato, prosegue l', "insieme a questi Comuni, abbiamo contestato il tecnicismo con il ...Per l'didicharazioni al pm, Antonio Di Pietro, nell'ambito dell'inchiesta Enimont, Carra viene condannato, è il marzo '93. Verrà successivamente riabilitato. Nel frattempo, avvia un'...

Il consulente londinese e l’accusa di fatture false. Sestini e altri 8 a processo Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Donne e false accuse. Accusa il marito di percosse, lesioni ... Matese News

Caso Matijasevic Una email fake ricca di accuse pubblicata per ... Volleyball.it

False fatture per evadere tasse e Iva: imprenditore assolto dopo 11 anni di processo PerugiaToday

False accuse al chirurgo estetico: la paziente ora rischia il processo ilmessaggero.it

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta hanno identificato un dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale della BAT ...Ben 20.900 euro diviso in più assegni da 2700 euro fino a 9500 euro. Titoli di credito tutti incassati secondo l’accusa. Di qui l’accusa di truffa in concorso aggravata dal fatto che la signora, ...