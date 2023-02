(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Il ministro della, Guido Crosetto, e il ministro francese delle Forze armate, Sebastien Lecornu, hanno avuto un colloquio telefonico oggi pomeriggio, venerdì 3 febbraio. Oggetto della telefonata, sulla scia della visita a Roma del ministro francese, il sostegno militare fornito dai due Paesi all'. Nel corso della telefonata i due ministri hanno definito gli ultimi dettagli tecnici traper la consegna all', nella2023, deldianti/T, il primoanti-missile europeo di fabbricazione italo-francese che “consentirà all'di difendersi dagli attacchi dei droni, missili e aerei russi, proteggendo una ...

Punto su cui si trova d'anche Maurizio Vallone, direttore della Direzione investigativa ... Ininvece "le assunzioni nelle forze dell'ordine hanno certe procedure e lo stipendio che ...Samp T in Ucraina, il sistema missilistico di difesa aerea verrà fornito da Francia e: ecco come funziona La Commissione dell'Unione europea a Kiev si presenta con un pacchetto di misure di ...

Ucraina, diretta - Accordo Italia-Francia: "Sistema di difesa antiaerea a Kiev in primavera". Usa inviano altri 2 miliardi di ... Il Fatto Quotidiano

Accordo Italia-Francia, Samp-t in Ucraina in primavera Agenzia ANSA

Accordo Italia-Francia: "In primavera l'invio all'Ucraina del sistema di difesa aerea Samp/T" AGI - Agenzia Italia

Italia-Svizzera, ok unanime dal Senato per l'accordo sui frontalieri. Ecco cosa prevede Corriere Milano

Accordi Italia-Svizzera, la Lega propone un «premio di frontiera» per fermare la fuga di manodopera italiana Open

Italia e Francia consegneranno all’Ucraina un nuovo sistema di difesa antiaerea, per aiutare il Paese a difendersi dall’attacco russo, ...Intesa sul filo di lana tra gli ambasciatori Ue per ‘price cap’ a 100 dollari al barile per i prodotti derivati cosiddetti ‘di alta qualità’ (high value), come diesel e benzina, e 45 dollari al barile ...