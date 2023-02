Accardo | Clima Infuocato

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Retrospettiva a cura di Ciro) Dimenticare la serata amara di martedì sera al 'Maradona' contro la Cremonese e immergersi con rinnovato entusiasmo in campionato. È l'obiettivo del Napoli, che punta a fare bottino pieno a Salerno. Sabato pomeriggio, all'ora del tè, gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno la Salernitana. Ci sarà unall'Arechi, dopo la debacle pesantissima di Bergamo: l'8-2 subito al 'Gewiss Stadium' è una ferita ancora aperta per i granata, che adesso puntano al riscatto. Il patron Danilo Iervolino ha provato a dare una scossa con l'esonero del tecnico della miracolosa salvezza in Serie A, salvo poi ripensarci e richiamare in panchina lo stesso Davide Nicola. La decisione è stata presa, anche in virtù dei rifiuti categorici di Walter Mazzarri e addirittura Rafa Benitez. Le difficoltà ...