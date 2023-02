Abusate e umiliate | noi | vittime di violenza | sole contro tutti

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) «Mi faceva una corte sfrenata. Mio marito mi aveva lasciata da qualche mese e ho pensato di dargli una possibilità. Una persona sana di mente pensa questo, non pensa: se non va bene mi ammazza». Lidia ha 51 anni e viene dalla provincia di Catania. Ha incontrato l’uomo che avrebbe tentato di ucciderla quando di anni ne aveva 40. Lui lavorava in un bar e «indossava una maschera bellissima». Premuroso e presente, mostrava di voler stare con lei in ogni istante, tanto da svegliarsi alle 5 di mattina per accompagnarla al lavoro «anche se non era necessario». La sera, a casa, le faceva trovare la cena pronta e le candele accese. Attenzioni che erano anche un modo di sdebitarsi per il fatto che Lidia, dopo essersi trasferita a Catania per fare l’assistente di volo in aeroporto, aveva accettato di andare a convivere pagando l’affitto dell’intero appartamento, perché lui nel frattempo aveva ...