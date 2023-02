Abito da sposa solidale | la storia di Rossana è una scelta d’amore

Leggi su dilei

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quando si organizza il matrimonio, per le future spose ladell’è uno dei momenti più elettrizzanti. Ma una volta pronunciato il fatidico sì, l’daè destinato ad essere chiuso per sempre nel guardaroba. Da qui l’idea di “Fili di bene”, la Sartoriadi Fondazione Fevoss Santa Toscana di dare vita all’iniziativa “da”, grazie alla quale il vestito bianco, invece di restare chiuso nell’armadio, può trasformarsi in un dono prezioso, segno di condivisione e solidarietà. E anche l’ringrazia perché vive una seconda vita. LadiÈ lache ha fattoche racconta così la...