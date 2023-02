ABBA SYMPHONIC Real Tribute Show a Udine e Trieste

Leggi su udine20

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo l’anteprima soldout dello scorso 23 ottobre al Rossetti di, parte il primo vero tour italiano diShow, il concerto sinfonico che celebra la musica della leggendaria band svedese, a 50 anni dal loro debutto. Reduce dalle date in Croazia e Slovenia che l’ha vista riempire i principali palazzetti e teatri e annunciare nuove date in primavera, ora questa meravigliosa formazione si appresta a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani a partire sempre da, il 4 febbraio. E poi a seguire il Teatro Nuovo Giovanni da, il Teatro Colosseo a Torino, il TAM – Teatro Arcimboldi Milano e infine il Teatro Creberg a Bergamo. Tutte le info sul sito www.vignapr.it. Per queste date gli ultimi biglietti disponibili ...