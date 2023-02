A Milano corteo ' non autorizzato' per Cospito 

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Circa 200 persone al grido di "fuori tutti dalle galere" si sono mosse dal presidio della stazione Centrale diin solidarietà con Alfredo Cospito con un'non previsto'. Un operatore di una troupe di Mediaset è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da un fumogeno. A lanciarlo un dei manifestanti riconducibili all'area anarchica che stanno sfilando in strada in zona stazione Centrale. L'operatore è stato medicato in farmacia e non ha riportato conseguenze gravi. Durante ili manifestanti hanno urlato slogan e lanciato insulti rivolti al ministro della giustzia Carlo Nordio e ad altri esponenti politici.

