“A letto dura poco” Scandalo al GF Vip 7 | tutti scoprono il problema intimo del bel concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Incredibile rivelazione al GF Vip 7 su un. Quest’ultimo avrebbe un, che è uscito a galla nelle scorse orente il gioco del GF Game Night Show. Ed è stata una sua compagna di avventura a far emergere questa verità. Lo ha fatto in tono scherzoso, ma da casa in pochi hanno gradito quelle parole. Il giovane gieffino ha incassato la notizia con serenità, infatti è scoppiato a ridere. Ma successivamente ha voluto fornire una sua spiegazione, dato che stava passando quel messaggio. Nella casa del GF Vip 7 ci sarebbe quindi questocol, legato alla pocatante i rapporti sessuali. Colei che ha fatto queste affermazioni ha poi voluto fare subito delle precisazioni, anche se ...