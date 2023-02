A gennaio 2023 in Italia morti 51 pedoni | 13 donne e 38 uomini

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Numeri “impietosi” che necessitano di interventi urgenti. Nel solo mese diinsono51, 13e 38, 40 cittadinini e 11 stranieri. A riportare la “triste contabilità” è Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) con i dati del proprio ‘Osservatorio’: numeri provvisori e che non ricomprendono i decessi avvenuti in ospedale a distanza di tempo. Inoltre l’associazione ha realizzato una mappa pubblica sul proprio sito www.asaps.it con la geolocalizzazione di tutti gli incidenti con, “utile per verificare i luoghi più critici e dove si possano anche ipotizzare miglioramenti alla viabilità, un contributo ad utenti e amministratori”. ...