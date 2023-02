A 30 anni Bobi è il cane più vecchio al mondo | “Volevano seppellirlo in una buca appena nato” Ecco il segreto della sua longevità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Con i suoi 30e 268 giorni,, unRafeiro do Alentejo, si è aggiudicato il premio come ilpiù anziano del. L’età media per i canisua stessa razza è di 12-14ma lui gode ancora di ottima salute anche se inizia ad esserci qualche piccolo ‘acciacco’ dovuto alla vecchiaia. Ma la sua è una storia particolare anche perché è stato salvato da un destino crudele. Proveniente da una famiglia che vive in Portogallo, la vita dinon è stata così facile. Il suo padrone ha raccontato infatti alla Bbc di come la cucciolata di cui faceva parte anchefosse destinata a morire: “Purtroppo a quel tempo era considerato normale dalle persone anziane che non potevano avere più animali a casa seppellirlinati in ...