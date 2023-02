5 motivi per scegliere una eSIM | la nuova frontiera delle schede telefoniche

Leggi su intelligenzaartificialemag

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lesono unaforma diche stanno rapidamente prendendo il postoSIM tradizionali. La loro popolarità è dovuta a una serie di vantaggi che offrono rispetto alleSIM tradizionali. In questo articolo esploreremo i 5per cui dovrestiunaper il tuo prossimo telefono. Maggiore flessibilità: Lesono integrate direttamente nel dispositivo, il che significa che non è necessario rimuovere la scheda SIM per cambiare operatore o tariffa. Questo significa che puoi cambiare operatore o tariffa in qualsiasi momento e senza dover acquistare unascheda SIM. Più semplicità: Con una, non devi ...