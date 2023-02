-34 | 2% bolletta gas per i consumi di gennaio | Meloni | “Ottima notizia”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA – “Il calo del 34,2% delladel gas sul mercato tutelato per idiè un’e un passo in avanti importante che mette al riparo molte famiglie. Un risultato raggiunto grazie alle concrete misure attuate dal Governo. Proseguiamo verso questa direzione”. E’ quanto afferma oggi, sul suo canale Telegram, la presidente del consiglio Giorgia(foto), precisando che “la battaglia del Governo contro il caro energia inizia a dare i suoi frutti”. L'articolo L'Opinionista.

Roma - In deciso calo la bolletta per le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela la bolletta del gas registra un calo del 34,2% a gennaio 2023, secondo quanto comunicato dall'Arera.

