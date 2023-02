12 Ore Bathurst | FP4 | Mercedes al comando | primi giri per Valentino Rossi in Australia con BMW

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Raffaele Marciello ha siglato il giro più veloce nella quarta sessione di prove libere della 12h di, opening round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. L’elvetico, pilota ufficialeche questo fine settimana correrà con Maro Engel e Mikael Grenier a bordo dell’AMG #999 del GruppeM Racing, è stato in grado di fermare il cronometro in 2:03.995 con 140 millesimi di vantaggio sulla#75 ( Sun Energy 1) di Kenny Habul/Luca Stolz/Jules Gounon. Thomas Preining/Mathieu Jaminet/Matt Campbell (EMA Manthey #911/Porsche) e Mattia Drudi/ Christopher Haase/ Patric Niederhauser (Audi Sport Melbourne Performance Centre #74) seguono nell’ordine, mentre BMW resta leggermente attardata con le proprie auto ufficiali. Segnaliamo in merito il nono posto di Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde (BMW M ...