(Di giovedì 2 febbraio 2023) La serataccia costata l'eliminazione dalla Coppa Italia non ha certamente migliorato l'umore deidella Roma. Tra striscioni allo stadio, post sui social network e sfoghi via radio, la piazza ...

Può fare quello che vuole, l'importante è che non vesta più la nostra maglia", "Preferisco il ritorno di Florenzi, Fazio e Gerson piuttosto che veder giocare un altro singolo minuto Nicoló". ...... abituato a gestire situazione e protagonisti di levatura internazionale ma che susi ... Da questo episodio ladi Mancini , calmato solo dall'intervento di Cristante e dei compagni che lo ...

Zaniolo, la rabbia dei tifosi: "In tribuna fino a giugno". E Nicolò ora è atteso a Trigoria La Gazzetta dello Sport

Zaniolo cancellato dalla Roma: ha ricevuto una foto del suo ... Sport Fanpage

Odio ingiustificabile, salvate Zaniolo RomaToday

Caso Zaniolo, dalla tribuna ai tribunali I motivi per ricucire (e quelli per non farlo) Today.it

Zaniolo, rabbia e frustrazione. Mou lo difende ed è pronto a puntarci ancora Giallorossi.net

Nicolò Zaniolo si è esposto in prima persone dopo tutte le notizie uscite sul suo conto negli ultimi giorni. Il giocatore ha smentito tutto..La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...