Zalewski | “Mourinho mi aiuta in campo e nella vita Quando è morto mio padre…”

non perde tempo e schiera subito l'artiglieria pesante: dentro Smalling, Matic,e Dybala per Kumbulla, Mancini, Cristante e Volpato. Risponde Ballardini che richiama Valeri e ...... sarà che, come dice, la rosa giallorossa probabilmente non è attrezzata per far fronte a ... con i vari Dybala, Smalling,e Matic in campo, e poi anche l'ingresso di Abraham, ...

José Mourinho ha poi cercato di cambiare il volto della squadra nel secondo tempo, inserendo i vari Dybala, Smalling e Zalewski, ma l’autogol di Celik ha poi chiuso definitivamente ogni discorso di ...(1’st Zalewski 5,5: Entra quando tutto è incasinato ... Ripresa almeno combattiva con un gol che vale zero. Mourinho 4: Rischia tanto con un turn over sorprendente e l’esclusione di Dybala. Anzi ...