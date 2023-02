Yellowstone 5 | quando esce? La serie sarà divisa in due parti | ecco le date di uscita

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 2 febbraio 2023)sta tornando! Latv con protagonista Kevin Costner, che proprio per il suo ruolo di Jon Dutton nello show ha ottenuto un Golden Globe come miglior attore, è pronta per la sua quinta stagione. Cosa sappiamo?5,torna con il quinto capitolo dal 1 marzo 2023 su Sky. Ci saranno otto episodi, divisi per due a settimana ogni mercoledì. Successivamentedisponibile anche Ondemand. Si tratta però soltanto di una prima parte, infatti la seconda uscirà nell’estate 2023 con altri sei episodi. Nella prima parte della, si riprenderà da dove ci eravamo lasciati. Rivedremo Jon Dutton alle prese con i problemi del suo ranch in Montana. L’uomo dovrà lottare duramente per difendere la sua eredità dalle ...