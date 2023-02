WWE | Shawn Michaels spiega perchè nella Royal Rumble Maschile non c’erano talenti di Nxt

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ladella WWE, uno degli eventi più attesi dell’anno, si è svolta il 28 gennaio all’Alamodome di San Antonio, in Texas. Ha finito per battere anche molti record. Detto questo, l’incontro dellanon ha visto però la partecipazione di star di NXT e per un buon motivo. LaPremium Live Event è stata sicuramente un evento memorabile dall’inizio alla fine. L’evento ha preso il via con la Rissa realee i fan erano molto entusiasti dell’incontro. E’ stato caratterizzato da alcuni ritorni a sorpresa, in particolare da Logan Paul, che si è esibito in una performance straordinaria, o anche Booker T, anche se per pochi secondi. Detto questo, non c’era però nessuna Superstar di NXT nel ...

Hulk Hogan è apparso pubblicamente per l'ultima volta la scorsa settimana, in occasione di Raw 30 della. Lui e Jimmy Hart hanno aperto lo show insieme a leggende come The Undertaker,...Dopo aver realizzato un canestro con fallo nella sfida interna ai Brooklyn Nets, il centro dei Philadelphia 76ers ha citato il gesto reso famoso nel wrestlingdaMichael e Triple H , ...

Mancano circa due mesi a WrestleMania 39, da cui ci separa soltanto Elimination Chamber, previsto per il 18 Febbraio a Montreal. La strada verso lo Showcase Of The Immortals sta iniziando a diventare ...During a media call in advance of this weekend's Vengeance Day card, WWE Senior Vice President of Talent Development Creative Shawn Michaels was asked specifically by our own Wrestling Inc. Senior ...