(Di giovedì 2 febbraio 2023)ha fatto molto durante la sua permanenza in WWE e il suo status continua a crescere anche adesso.interpreta alla perfezione ogni ruolo che gli viene affidato, e questo vale soprattutto per la sua attuale gimmick. Anche la sua faida connon è destinata a finire, a quanto pare. Infatti,ha persino spiegato perchésecondo lui è egoista. Dopo il ritorno in WWE a WrestleMania 38,ha iniziato subito a lottare contro. I due hanno disputato tre incontri eccellenti, in cuiha sempre battuto. In realtà, i due avrebbero rivisto la loro rivalità ancora una volta ...

Cody Rhodes tornerà alla Royal Rumble Cody Rhodes è tornato in pompa magna ina WrestleMania 38 , sconfiggendo"Freakin" Rollins nel match migliore della serata. I due hanno poi intrapreso ...Triple Threat Match for theUnited States Championship: Austin Theory batteRollins (C) & Bobby Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato diRollins. A vincere, tra ...

WWE: Seth Rollins dice che Cody Rhodes gli sta rubando la luce dei riflettori Zona Wrestling

Seth Rollins: "CM Punk Stia lontano dalla WWE, è un cancro" Tuttowrestling

Logan Paul: pesante sfottò social contro Seth Rollins The Shield Of Wrestling

WWE: Divertente scambio di tweet fra Becky Lynch e Seth Rollins riguardo la faida con Bayley Zona Wrestling

Seth Rollins scherza sul suo look da cowboy: “Ho rubato i vestiti a ... The Shield Of Wrestling

Logan Paul ha pubblicato un pesante sfottò nei confronti di Seth Rollins sui social lanciando i primi segnali di un match tra i due.Cody Rhodes made his triumphant return to the WWE back at WrestleMania 38 and immediately launched into a feud with former WWE Champion Seth Rollins. This resulted in three consecutive pay-per-view ...