WWE | Qualche malumore verso Brock Lesnar | alla Rumble ha esagerato nel distruggere tutto e tutti

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ha fatto il suo ritorno durante Raw is XXX annuncianto il suo ingresso nel RoyalMatch. Nel 2020 “The Beast” dominò in lungo e in largo la rissa reale, facendo registrare il record di eliminazioni, ben 13, peraltro tutte di seguito, fino all’eliminazione per mano di Drew McIntyre che poi vinse anche il match. Quest’anno le cose sono andate un po’ diversamente.è entrato con il numero 8, ha eliminato 3 avversari, per poi essere eliminato da Bobby Lashley. La sua permanenza è durata solo 3 minuti.è andato oltre Sembra che quanto accaduto subito dopo l’eliminazione diRoyalnon fosse stato delprogrammato. “The Beast” ha dato di matto, ma si è ...

Dopo il periodo di pausa ditempo fa, l'appuntamento con i videogiochi per gli amanti del grande wrestling torna annuale: è tutto pronto infatti per il debutto di2K23 , che dopo l'annuncio di pochi giorni fa oggi ......Angle ha dichiarato di aver saputo della sua triste situazione durante il 30° anniversario di... La parte di Hulk Hogan dovrebbe essere interpretata da Chris Hemsworth, chemese fa ha ...

WWE 2K23 sfoggia doppie gabbie e cazzotti: vediamo il futuro del ... Spaziogames.it

WWE 2K23 svela il suo gameplay con il trailer “Your Time is Now” GameSoul

Pubblicato un nuovo trailer di WWE 2K23 Tuttowrestling

Matt Cardona e Chelsea Green: i piani della WWE The Shield Of Wrestling

The Boogeyman, il recupero dall'infortunio procede bene The Shield Of Wrestling

Brock Lesnar ha fatto il suo ritorno durante Raw is XXX annuncianto il suo ingresso nel Royal Rumble Match. Nel 2020 “The Beast” dominò in lungo e in largo la rissa reale, facendo registrare il record ...Austin Theory sta portando avanti un discreto regno come United States Champion: riuscito a riconquistare il titolo qualche settimana fa contro Seth Rollins, adesso dovrà prepararsi per difenderlo in ...