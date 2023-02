WWE | Per Brock Lesnar vs Gunther c’è tempo | per il Ring General possibile altro grosso match a WrestleMania 39

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Royal Rumblemaschile di quest’anno ci ha offerto diversi spunti interessanti e diversi intrecci fra le superstar. Uno dei momenti più interessanti delè avvenuto quando l’attuale Intercontinental Championsi sono trovati faccia a faccia, con la fantasia dei fan che subito si è proiettata ad unfra i due.vs Lashley…in un triple threat? Non è stato certo un caso quell’episodio e la WWE ha voluto testare la reazione dei fan ad unscontro fra i due. Ma per39 sia The Beast che ilsembrano già essere impegnati. Infatti lo scontro fra di loro avverrà ma più ...

Si terrà sabato 4 febbraio in diretta dallo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina) Vengeance Day , nuovo evento speciale di NXT , il terzo brandeccellenza della. Gli atleti torneranno nuovamente "on the road", abbandonando il Performance Center di Orlando, in un evento che promette spettacolo. Il match di cartello sarà uno Steel Cage ...2K ha fatto uscire oggi un nuovo trailer di2K23 , dal nome Your Time is Now . Il filmato offre il primo sguardo al debutto del caotico WarGames , con un'azione 3v3 e 4v4giocatore singolo o multigiocatore all'interno di due ring ...

Un trailer per il gameplay di WWE 2K23 MondoXbox

WWE: Nessun piano per Aliyah, nonostante sia arruolabile da mesi. Futuro grigio per lei Zona Wrestling

WWE: In programma un grande match per Gunther a WrestleMania 39 *RUMOR* Spazio Wrestling

WWE: C’è una nuova idea per The Rock a WrestleMania 39 *RUMOR* Spazio Wrestling

Cody Rhodes: "Ecco perché ho lasciato la AEW per la WWE" World Wrestling

Hulk Hogan in un video pubblicato su TikTok dalla WWE ha confessato a Paul Heyman di voler abbandonare l’Hulkamania per entrare nella Bloodline. The Immortal è un’assoluta leggenda della disciplina ...Austin Theory lancia la sfida a Brock Lesnar per WrestleMania Austin Theory non conosce ancora tutti gli avversari che si ritroverà contro a Elimination Chamber ma è già proiettato verso WrestleMania ...