Wta Lione 2023 | Jasmine Paolini vola ai quarti | facile vittoria contro la russa Andreeva

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Strepitosaal Wta di. L’azzurra non ha dovuto faticare per avere la meglio dellaErikain poco più di un’ora di gioco con un netto punteggio di 6-2 6-3. Con questo successo, arriva la qualificazione aidi finale per la toscana, che dovrà però adesso affrontare la numero uno del seeding, Caroline Garcia, beniamina di casa, che nel pomeriggio si era sbarazzata in rimonta della belga Van Uytvanck. L’azzurra è concentrata e focalizzata sul match fin da subito: dopo aver tenuto a zero e trenta i primi due turni di battuta, nel quarto game arriva il break a trenta alla prima opportunità a disposizione. Con un po’ di sofferenza, dovendo passare attraverso ai vantaggi, la toscana conferma il break e tiene la successiva battuta, ...