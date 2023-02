WTA Lione 2023 | Jasmine Paolini liquida Erika Andreeva in due set e accede ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tutto facile per, impegnata negli ottavi didel WTA250 di(Francia). Sul veloce indoor transalpino la n.66 del mondo ha battuto la russa(n.134 WTA) con il punteggio di 6-2 6-3. Un match dominato dalla toscana, a comandare lo scambio dall’inizio alla fine, approfittando anche dei tanti errori della sua rivale. Nel prossimo incontro la nostra portacolori si dovrà superare, visto che sulla sua strada ci sarà la n.1 del seeding, Caroline Garcia (n.5 del mondo), vittoriosa in rimonta contro la belga Alison Van Uytvanck (n.76 del ranking) con il punteggio di 2-6 6-0 6-1. Nel primo setcomincia con il piglio giusto: buona profondità nei colpi della nostra portacolori enon in grado di gestire la ...