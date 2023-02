Wta Hua Hin 2023 | Andreescu e Kostyuk avanti in due set | Maria domina Yastremska

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nessuna sorpresa nei quattro match di secondo turno del Wta 250 di Hua Hin, andati in scena nella giornata di giovedì 2 febbraio. La prima testa di serie, Bianca, ha sconfitto con il punteggio di 6-2 7-5 la russa Zakharova dopo 1h30?, sfoderando una prestazione molto solida. Ai quarti sfiderà l’ucraina Marta, quinta forza del seeding, che ha faticato più del previsto per piegare la resistenza di Nao Hibino. 6-3 7-6 il punteggio in favore della classe 2002, che nel secondo set ha sprecato due match point sul 5-3, trovandosi poi ad annullare un set point nel tie-break. Non è riuscito l’en plein all’Ucraina (che aveva già portato ai quarti Tsurenko) in virtù della sconfitta di Dayana, travolta da Tatjanacon un severo 6-0 6-4. Infine, Heather Watson ha superato per ...

Heather Watson is through to her first quarter-final since 2021 with a three-set win over South Korea's Han Na-lae at the Thailand Open.Thursday ...