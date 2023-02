Wilma Goich | ecco il suo cachet guadagnato al GF Vip | cifra stellare | autori in difficoltà

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In queste ore sono trapelate delle notizie in merito aldadurante la sua partecipazione al GF Vip. La cantante pare sia stata tra le protagoniste più pagate di questa edizione. La donna, infatti, avrebbe addirittura “prosciugato” le casse del programma, spingendo glia correre ai ripari. Adesso, infatti, non L'articolo proviene da KontroKultura.

Eliminata nel corso della 29esima puntata de l Grande Fratello Vip ,ha soggiornato nella Casa di Cinecittà per oltre cinque mesi, dichiarando, alla fine della sua avventura, che il reality show targato Mediaset le ha dato la possibilità di rinascere. Gf ...Il magazine Oggi ha fatto i conti in tasca ain merito alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip . La cantante è rimasta nella Casa più spiata d'Italia per oltre cinque mesi. Ovviamente dietro lauto ...

"Le casse del Gf Vip piangono: dopo Wilma Goich (8mila euro a puntata) solo personaggi minori" Today.it

GFVip, Wilma Goich e il cachet stellare: ecco quanto ha guadagnato DailyNews 24

Grande Fratello Vip, Wilma Goich cachet stellare per la sua ... ComingSoon.it

Il video tributo a Wilma Goich commuove lo studio del GF Vip: Ho ... Fanpage.it

Grande Fratello VIP, Wilma Goich è stata eliminata Sky Tg24

Nuovi guai per Gegia: l’ex concorrente del GF Vip 7, dopo essere stata tenuta sulle spine per più di una settimana, è stata radiata dall’albo degli psicologi per il caso… Leggi ...Grazie al reality show di Canale 5 la cantante, ex moglie di Edoardo Vianello, ha messo da parte un bel gruzzoletto ...