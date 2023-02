Wilma Goich cachet stellare al GF VIP 7 | “Budget prosciugato”

Il magazine Oggi ha fatto i conti in tasca ain merito alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip . La cantante è rimasta nella Casa più spiata d'Italia per oltre cinque mesi. Ovviamente dietro lauto ...All'inizio Davide ha detto che amerebbe vedere, ex concorrente del GF, in gara a Sanremo. Poi ha aggiunto: 'Io sono fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va' e ha proseguito spoilerando Paola ...

Il video tributo a Wilma Goich commuove lo studio del GF Vip: Ho ... Fanpage.it

Grande Fratello VIP, Wilma Goich è stata eliminata Sky Tg24

"Grande Fratello Vip", eliminata Wilma Goich: tre in nomination TGCOM

Edoardo Vianello su Wilma Goich: Mi ha tradito anche lei, ma non ... Fanpage.it

Edoardo Vianello sbugiarda l’ex Wilma Goich: “Ecco cosa mi ha fatto, mi ha…” Newsby

Il magazine Oggi ha fatto i conti in tasca a Wilma Goich in merito alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante è rimasta nella Casa più spiata d’Italia per oltre ...La trentesima puntata ha i nervi molto tesi: Dal Moro continua a dare in escandescenze e paragona il reality allo sterco (non raro), Oriana infelicemente all’indice come “minestra riscaldata”, mentre ...